Янукович прислушается к рекомендациям Венецианской комиссии

Президент Украины Виктор Янукович обещает взять под личный контроль внесение в законопроект о выборах народных депутатов рекомендаций Венецианской комиссии и других международных организаций, сообщает УНИАН,

Во время открытия 9-й сессии парламента Янукович заявил, что принятие закона о выборах народных депутатов станет экзаменом на зрелость украинского парламентаризма.

Он отметил, что национальное избирательное законодательство должно стимулировать развитие парламентаризма, партийной системы, реально развитие местного самоуправления.

«Со своей стороны, я беру под личный контроль вопрос учета рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЕ как в новом проекте закона, так и во время дальнейшей работы в направлении унификации избирательного законодательства», - сказал Янукович.