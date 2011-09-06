Янукович призвал открыть рынок земли

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Одним из главных приоритетов работы ВР Президент Янукович считает законодательное обеспечение реформы аграрного сектора и земельных отношений с целью создания в Украине полноценного рынка земли. Об этом он заявил в выступлении на открытии 9-й сессии украинского парламента.

По мнению Януковича сегодня тема реформ «заболтана» и чрезвычайно политизирована», но только таким путем можно обеспечить лидерские позиции Украины на мировом продовольственном рынке.

«Только путем реформ мы сможем обеспечить лидерские позиции Украины на мировом продовольственном рынке и возродить украинское село, – заявил он. – Дальше терпеть нищету и несправедливость в сельском хозяйстве просто невозможно».

Первыми шагами на этом пути глава государства считает принятие закона «О Государственном земельном кадастре», который дает возможность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. За ним должно последовать принятие закона о рынке земли.

«Считаю, что с его принятием реформа будет запущена в полную силу», – заявил Янукович.

В то же время необходимо усиление контроля над использованием земельных ресурсов, заключением договоров залога и ипотеки земельных участков и прав на них.

В этой связи Президент считает необходимым скорейшее рассмотрение внесенного в Парламент законопроекта о продовольственной безопасности Украины.