Защита Тимошенко: эксперт симулирует болезнь, чтобы не приходить в суд

{1-}

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и ее защита настаивали на повторном вызове в суд эксперта Киевского НИИ судебных экспертиз Юрия Маслака, однако суд отказался его допросить из-за тяжелого состояния здоровья эксперта, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев.

Однако Тимошенко и ее защита продолжали настаивать на необходимости проведения допроса Маслака в суде, поскольку именно под руководством этого эксперта по заказу Генпрокуратуры готовилась экспертиза о нанесении ущерба НАК «Нафтогаз Украины» в результате подписания газовых соглашений 2009 года и на основе этого документа базируется выдвинутое в отношении Тимошенко обвинение.

«По информации, которой мы владеем, Маслак не болен. Он скрывается от того, чтобы дать показания в суде, потому что он знает вместе с прокуратурой, что экспертиза, на которой будет базироваться загодя заказанный Виктором Януковичем приговор, этот Маслак знает, что он будет нести ответственность», - сказала Тимошенко.

По ее словам, Маслак всего несколько часов в день находится в Киевской городской клинической больнице №1, а все остальное время находится на работе в Киевском НИИ судебных экспертиз. «Прокуратура покрывает вместе с судом то, что Маслак сейчас симулирует болезнь, чтобы не отвечать за это», - убеждена она.

Тимошенко и ее защитники предлагали суду в случае отказа от проведения допроса Маслака вызвать для дачи показаний в суде всех остальных экспертов, которые поставили свои подписи под этой «фальсифицированной экспертизой». Однако суд в очередной раз отказал в удовлетворении этих ходатайств и предложил Тимошенко дать свои показания в суде.

Как сообщал Главред ранее, университет им. Т.Шевченко пошел на попятную и просит не использовать в судебном процессе свою экспертизу, которая оправдывает действия Тимошенко.

фото: tymoshenko.ua