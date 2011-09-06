В Крыму на этой неделе ждут нового премьера

На этой неделе ожидается внеочередная сессия Верховной Рады АРК, на которой могут утвердить новую кандидатуру на вакантную после смерти Василия Джарты должность председателя Совета министров АРК, сообщают «Крым.Комментарии».

Источник в крымском правительстве сообщил: «90%, что новым премьер-министром Крыма станет Бурлаков (первый вице-премьер АРК – Ред.)».

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Виктор Янукович провел в Киеве рабочую встречу с председателем Верховного Совета АРК Владимиром Константиновым и первым вице-премьером Крыма Павлом Бурлаковым.

Бурлаков доложил президенту о результатах работы крымского правительства в текущем году, итогах экономического развития полуострова за 7 месяцев, а также о программах, которые реализуются в Крыму в рамках Стратегии социально-экономического развития до 2020 года и о планах работы правительства до конца года.

При этом вопрос о назначении Председателя Совета министров Крыма на встрече не обсуждался, заверили в Совмине.

Напомним, крымский премьер Василий Джарты скончался в ночь на 17 августа пансионате «Глициния» на ЮБК, где проходил реабилитацию после операции.