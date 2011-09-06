Умер депутат Верховной Рады Крыма

{1-} Скончался крымский депутат Владимир Ануфриев. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады АРК Владимир Константинов на заседании Президиума ВР Крыма 6 сентября.

Присутствующие депутаты почтили память Владимира Ануфриева минутой молчания, сообщает КИА.

Владимир Александрович Ануфриев родился 26 июля 1938 года в Ленинграде. В 1967 году окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «экономика и организация городского хозяйства», в 1981 году – Академию гражданской авиации по специальности «организация и управление воздушного транспорта».

С 1989 года по май 2011 года занимал пост генерального директорам Международного аэропорта «Симферополь».

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