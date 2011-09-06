Регионы пополнились еще одним богачом из БЮТа

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Народный депутат Тариэл Васадзе вошел в состав фракции Партии регионов. Об этом информировал спикер Верховной Рады Владимир Литвин, сообщает «Украинская правда».

Как известно, Васадзе исключили из состава фракции «БЮТ-Батькивщина» еще в декабре 2010 года за голосование за новую редакцию Налогового кодекса.

Васадзе принадлежат 85,97% акций корпорации «УкрАвто».

Напомним, 2 декабря 2010 г. фракция «БЮТ-Батькивщина» исключила из своих рядов народных депутатов, которые проголосовали за новую редакцию Налогового кодекса. В частности, кроме Васадзе, были исключены Николай Баграев, Александр Буряк, Петр Гасюк, Степан Глусь, Евгений Сигал, Владимир Скубенко.

Кроме того, Васадзе в 2007 году выкупил у Бориса Березовского и Бадри Патаркацищвили крупный автодилерский бизнес в России. Причем один из принадлежащих Васадзе салонов является поставщиком для российских госорганов и входил в гильдию официальных поставщиков Кремля.