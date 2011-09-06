Киреев читает показания вместо подсудимой Тимошенко

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Судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев считает, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась от дачи показаний в суде, и решил огласить показания, которые она дала во время досудебного следствия, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение Киреев объявил, игнорируя все заявления Тимошенко и ее защиты об изменении порядка исследования доказательств и переносе проведения допроса Тимошенко на завершение следственных действий.

«Учитывая, что на неоднократные предложения суда дать показания подсудимая фактически отказалась, суд постановил: огласить показания, данные Тимошенко на досудебном следствии», - сказал Киреев.

Во время оглашения этого решения Тимошенко в очередной раз попыталась довести до председательствующего по делу судьи, что хочет дать показания после рассмотрения всех ходатайств ее защиты относительно вызова свидетелей и экспертов, привлечения документов и доказательств. «Я категорически опровергаю это заявление председательствующего. Я никогда не отказывалась от дачи показаний. Меня силой лишили такого права», - заявила Тимошенко.

Несмотря на возражения ее адвокатов, Киреев начал оглашать показания, которые давала Тимошенко во время досудебного расследования ее уголовного дела.