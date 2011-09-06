Рада отказалась отменить пенсионную реформу

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Верховная Рада отказалась отменить закон о пенсионной реформе.

Об этом сообщают Українські новини.

За принятие соответствующего проекта постановления №7455-П1 проголосовали 52 депутата при минимально необходимых 226.

Инициаторы проекта постановления депутаты Юрий Кармазин (фракция Блока «Наша Украина-Народная Самооборона») и Ольга Боднар (фракция «Блок Юлии Тимошенко-Батьківщина») предлагали отменить реформу в связи с нарушением процедуры рассмотрения и голосования парламентом за этот закон.

Как ранее писал Главред, 8 июля Рада приняла закон о пенсионной реформе, повысив пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет с ежегодным его увеличением на 6 месяцев, начиная с 1 сентября.

фото: Евгений Малолетка/ТСН.ua