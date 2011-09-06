В среду в Украине тепло, но дождливо

7 сентября в Киеве переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус, сообщают Українські Новини

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, на побережье морей до +18 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов.

6 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.