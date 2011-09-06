Гаагский трибунал приговорил начальника Генштаба Югославии к 27 годам тюрьмы

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Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге приговорил бывшего начальника Генштаба югославской армии Момчило Перишича к 27 годам заключения.

Перишич был признан виновным в совершении военных преступлений в ходе конфликтов в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине, передает РИА Новости.

Экс-глава югославского генштаба был признан виновным в планировании, подготовке и проведению кампании обстрела боснийской столицы Сараево с августа 1993 года по ноябрь 1995 года, в результате которой погибли сотни и были ранены тысячи мирных жителей.

Он также признан виновным в пособничестве истреблению, убийствам и преследованию мусульман в боснийском городе Сребренице в июле-ноябре 1995 года.

Перишича также признали виновным в том, что он не наказал виновных в обстреле гражданских районов хорватской столицы Загреба в мае 1995 года, в результате чего погибли и были ранены многие мирные жители.

Момчило Перишич - самый высокопоставленный офицер югославской армии, представший перед МТБЮ. Он возглавлял генеральный штаб Югославии с августа 1993 по ноябрь 1998 года. Сам генерал заявлял о своей невиновности.

Как сообщал Главред, сейчас в Гааге проходит суд над бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем, экс-лидером хорватских сербов Гораном Хаджичем, а также президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радованом Караджичем.

фото: globoscope.ru