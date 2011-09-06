Рада перенесла пенсионную реформу на месяц

Верховная Рада перенесла вступление в силу закона о пенсионной реформе с 1 сентября на 1 октября.

За внесение соответствующего уточнения к ранее принятому закону проголосовало 245 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме срока вступления в силу, Рада уточнила в законе еще 3 положения.

В частности, парламент изъял из него норму о проведении с 1 января 2012 года перерасчета пенсий с применением показателей средней заработной платы за 2006-2008 годы с применением такого показателя за 2009 год.

Также Рада уточнила, что достигшие 62-летнего возраста мужчины, которые находятся на государственной, дипломатической службе или службе в органах местного самоуправления, получившие на день вступления закона в силу право работать на занимаемых должностях после достижения ими пенсионного возраста, сохраняют это право.

Парламент также изъял из закона норму, по которой Пенсионный фонд относился к финансовым учреждениям, сохранив за ним статус органа исполнительной власти.

Как сообщал Главред, 8 июля Рада приняла закон о пенсионной реформе, повысив пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет с ежегодным его увеличением на 6 месяцев, начиная с 1 сентября.