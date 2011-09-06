Украина получает газ по цене Германии - Миллер

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Украина получает газ по цене, сопоставимой с ценой для потребителей Германии, сказал журналистам председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает «Украинская правда».

При этом он напомнил, что с германскими партнерами «Газпром» совместно владеет, в том числе, магистральными газопроводами на территории Германии.

«Ничего подобного нет в Украине», - сказал глава газового концерна.

Миллер также добавил, что Украина получает газ дешевле, чем потребители Польши, Венгрии, Турции, Румынии.

«Наши украинские коллеги сели в поезд под названием «Дешевый российский газ», не знают, на какой станции выйти, и не знают, что могут заехать в тупик», - заявил он.

Как сообщал Главред ранее, началось заполнение трубопровода «Северный поток», по которому газ будет транспортироваться в европейские страны в обход территории Украины, технологическим газом.

фото: gazprom.ru