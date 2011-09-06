Путин рассказал, что потеряла Украина

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С запуском «Северного потока» Украина теряет эксклюзивное положение страны-транзитера российского газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на церемонии заполнения первой нитки «Северного потока» технологическим газом, сообщает Интерфакс.

«Украина – наш давний, традиционный партнер», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. «Как у любой транзитной страны, всегда есть искушение попользоваться своим транзитным положением», – добавил премьер. «Теперь этот эксклюзив исчезает», – заявил Путин.

«Наши отношения будут приобретать все более цивилизованный характер», – убежден премьер-министр.

Напомним, как ранее писал Главред, первая нитка «Северного потока» пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа будет готова к поставкам уже в октябре.



В июне компания–оператор газопровода Северный поток (Nord Stream) завершила укладку второй нитки в России. После пуска второй нитки пропускная способность этого газопровода увеличится до 55 млрд кубометров.



Глава российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что около 20 млрд кубометров газа, которые в настоящее время поставляются транзитом через Украину в направлении Чехии и Германии, будут поставляться по Северному потоку.



На сегодняшний день транзит российского газа по территории Украины в страны Западной Европы превышает 70 млрд кубометров. В 2010 году транзит через территорию Украины газа потребителям в Западной Европе составил 94,6 млрд кубометров.



Справка: Северный поток пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга в Ленинградской области) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Акционерами Nord Stream AG являются ОАО Газпром (51%), немецкие Wintershall Holding (дочка BASF SE) и E.On Ruhrgas (по 15,5%), нидерландская N.V.Nederlandse Gasuniе ифранцузская GDF Suez S.A. (по 9%).

фото: rnns.ru