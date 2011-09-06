Рада расширила армии возможность применять оружие в мирное время

Верховная Рада приняла изменения в Закон о применении Вооруженными силами оружия и техники в мирное время.

Законом расширен круг случаев, в которых подразделения Вооруженных Сил могут использовать оружие и боевую технику в мирное время.

По новым правилам, в рамках, «определенных указами Президента, утвержденными Верховной Радой Вооруженные силы могут привлекаться к проведению мер военного и чрезвычайного положения».

Также украинская армия может использовать оружие для «борьбы с терроризмом и пиратством; усиления охраны госграницы; суверенных прав Украины; противодействия обороту оружия и наркотиков; оказания военной помощи другим странам».

Отметим, что Вооруженные силы могут применять оружие и технику для участия в международном военном сотрудничестве, преодоления последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.