Названа стоимость газопровода в обход Украины

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Стоимость газопровода «Северный поток», протяженностью 1224 км, который в обход Украины соединит Россию и Евросоюз через Балтийское море, составляет 8,8 млрд евро с учетом процентов.

Об этом во время торжественной церемонии заполнения первой нитки «Северного потока» технологическим газом рассказал журналистам вице-премьер РФ Игорь Сечин, сообщает Интерфакс.

Магистраль предназначена для транспортировки не только новых контрактных объемов газа, но и переноса потоков с уже действующих маршрутов. В частности, поставки газа в Чехию и Словакию поэтапно будут переводиться на маршрут «Северный поток» – OPAL через Германию вместо украинского транзита.

Совладельцы проектной компании Nord Stream AG – ОАО "Газпром" (51%), BASF SE/Wintershall Holding GmbH и E.ON Ruhrgas AG (по 15,5%), голландская N.V. Nederlandse Gasunie и французская GDF Suez S.A. (по 9%).