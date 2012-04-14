От субботы до субботы. Конституционный суд переполошил оппозицию, Андреевский спуск стал камнями преткновения

Полугодичная идиллия власти и оппозиции, совместными усилиями принявших избирательный закон, завершилась под аккомпанемент громких заявлений противников власти. Те умело делают вид, что не догадывались о возможных трансформациях правил проведения парламентских выборов. Показная наивность не украшает оппозиционеров, как и неприкрытое желание гарантированно провести своих вождей в парламент, словно для них без депутатского мандата всякий смысл жизни будет навсегда утерян. Если у обладающих весомым рейтингом «Батькивщины» и «Фронта змин» сейчас период, напоминающий предсвадебные хлопоты, то для менее популярных оппозиционных партий сейчас самое время выбрать стратегию участия в парламентской кампании. Одно понятно – объединение оппозиции в монолитный кулак является мифом.

Надо сказать, что столичные жители продемонстрировали, что способны на объединение без политиков. Несколько сотен киевлян высказали свой протест перед офисом компании «СКМ» разрушению трех домов на Андреевском спуске. Принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову компания «ЭСТА», похозяйничавшая в любимом месте многих киевлян и гостей столицы, теперь клятвенно заявляет, что собиралась построить там не офисный, а культурный центр. Судя по тому, с какой скоростью снесли три здания, культуры в столице действительно не хватает, и не только на Андреевском спуске.

Парламентарии же демонстрируют публичное манкирование служебными обязанностями: даже очень важный для страны Уголовный процессуальный кодекс, призванный помочь власти выполнить обязательства перед Европой и гуманизировать правосудие, принимали в авральном режиме, оставив в сессионном зале несколько десятков «пианистов», голосовавших «за себя и за того парня» до 4 утра. В действиях парламентского большинства, легко игнорирующего здравый смысл и конституционную норму о необходимости личного голосования каждого нардепа, не просматривается элементарная логика. От того солидные мужчины в дорогих костюмах порой напоминают шаловливых мальчишек, кичащихся собственной безнаказанностью.

К пяти годам лишения свободы за превышение служебных полномочий приговорили и.о. министра обороны в правительстве Тимошенко Валерия Иващенко. Этот приговор подвергли критике не только украинские оппозиционеры, но и официальные представители США и ЕС. Действующий министр обороны Дмитрий Саламатин также оказался в центре внимания. Вертолет с шефом военного ведомства на борту совершил вынужденную посадку в Житомирской области, а оппозиционеры накануне узнали, что Дмитрий Альбертович получил украинское гражданство только в декабре 2005 года. Как ни парадоксально, указ об этом подписал Виктор Ющенко. Не исключено, что сработало его факсимиле, поскольку на Банковой тогда канцелярия напоминала проходной двор. Желающие укрыть Саламатина за юридической казуистикой найдутся, по крайней мере, до тех пор, пока официальный Киев надеется на дружеские отношения с Москвой.