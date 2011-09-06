Беларусь открестилась от снайперов в Ливии

{1-} Власти Минска официально заявляют о том, что белорусские военные не принимали участие в столкновениях между силами полковника Каддафи и Национального повстанческого совета в Ливии, сообщает Би-би-си.

«Нам абсолютно точно известно, что белорусских граждан с оружием в руках в Ливии не было», - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных.

Ранее местная пресса со ссылкой на одного из военных руководителей Национального переходного совета Ливии распространила сообщение о вероятном участии белорусских снайперов в защите режима Каддафи.

«Мы были проинформированы из некоторых источников разведки, что группа снайперов различных европейских национальностей, в том числе украинцы, белорусы и другие были приведены (в Ливию) ливийским режимом. Согласно полученной нами информации, группа вошла в Ливию через порт Нуфейда в Тунисе, прежде чем была перемещена в Триполи», - цитируют минские неправительственные издания ливийского военачальника Абдель Маджид Ибрагима.

Представитель белорусского МИД заявил, что эти сведения были ошибочными.

Неделю назад белорусские неправительственные издания разместили фото каталога фирмы-поставщика вооружений «Белтехэкспорт», обнаруженного в захваченной повстанцами штаб-квартире спецслужб Каддафи. Официальных комментариев по этому поводу не последовало.

Как сообщал Главред ранее, белорусские власти заявили, что Каддафи не ведет переговоры о переезде в Беларусь. «Все предположения являются домыслами и беспочвенными спекуляциями, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел», заявил тогда Савиных.

фото: svobodaslova.by