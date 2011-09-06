Принят законопроект о социальных услугах

Народные депутаты Украины 6 сентября 2011 г. приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления социальных услуг». За соответствующий законопроект проголосовали 255 народных депутата.

Принятый закон предполагает привлечение в сферу оказания социальных услуг негосударственных субъектов, в частности общественных и благотворительных организаций, которые не имеют целью получение прибыли, сообщает РБК-Украина. Планируется упрощение их доступа к сфере социальных услуг с целью формирования рынка этих услуг, а также усиление роли и ответственности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в определениию потребностей граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в конкретных видах социальных услуг, планирование услуг, организацию их предоставления непосредственно по месту жительства граждан; формирование правовых основ для внедрения в сферу социальных услуг механизма социального заказа.

Кроме того, закон предусматривает создание правовых основ для разработки и внедрения в деятельность субъектов, предоставляющих социальные услуги на профессиональной основе гражданам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, государственных минимальных стандартов качества социальных услуг.