Польша настаивает на аудите украинско-российских газовых соглашений

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Европейской комиссии провести аудит украинско-российских газовых соглашений. Об этом он заявил в Варшаве на конференции председателей комитетов по иностранным делам парламентов стран Европейского союза.

По его словам, поскольку Евросоюз выступал в качестве советника, когда заключались газовые соглашения между Россией и Украиной, Еврокомиссия могла бы подключиться к аудиту этих договоров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Вместе с тем, глава польского внешнеполитического ведомства добавил, что европейское сообщество «с беспокойством следит за стандартами (судебных – Ред.) процессов, которые проходят в Киеве». «К сожалению, речь идет именно о нескольких процессах, а не об одном», – подчеркнул Сикорский.

Как отметил Сикорский, пока переговоры о сближении Украины с ЕС и подписании Соглашения об ассоциации будут продолжены, но «Киев должен отдавать себе отчет в том, что подписание – это одно, а ратификация – совсем другое».

фото: news-poland.com