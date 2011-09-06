Рада облегчила жизнь украинским автомобилистам

Народные депутаты Украины, сегодня, 6 сентября 2011 г., приняли законопроект № 8359 от 7 апреля 2011 г. «О внесении изменений в закон Украины «О дорожном движении», которым отменяются свидетельства о согласовании конструкции механического транспортного средства при производстве. За соответствующее решение проголосовали 257 депутата, сообщает «РБК-Украина».

Принятым законопроектом отменяется свидетельство о переоборудовании транспортных средств. Отмена вышеуказанного свидетельства позволит избежать дублирования инструментов государственного контроля за соответствием конструкции транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения во время их производства.

Вместе с тем при осуществлении хозяйственной деятельности по переоборудованию транспортных средств (в случае однотипного переоборудование пяти и более транспортных средств) сертификация не применяется, поэтому указанное свидетельство играет важную роль в контроле за безопасностью внесение изменений в конструкцию транспортных средств во время их переоборудования субъектами ведения хозяйства.