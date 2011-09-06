Суд не нашел вины украинских военных в крушении российского Ту-154

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Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск российской авиакомпании «Сибирь» по делу о катастрофе российского пассажирского лайнера Ту-154, который был предположительно сбит ракетой во время учений в 2001 году, сообщил РИА Новости адвокат Минобороны Украины Андрей Козлов.

Самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Тель-Авив-Новосибирск, потерпел катастрофу в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, проводившими в тот день учения в Крыму - украинские военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью. Украина спустя некоторое время после трагедии, не дожидаясь результатов расследования, выплатила семьям погибших моральную компенсацию в размере 200 тысяч долларов на каждого погибшего.

В 2004 году авиакомпания «Сибирь» подала иск в Хозяйственный суд Киева против Минобороны и Госказначейства Украины, в котором требовала взыскать с них 15,32 миллиона долларов.

«Мы выиграли это дело. Суд объявил резолютивную часть - в иске отказано полностью», - сказал адвокат Минобороны Украины.

фото: podrobnosti.ua