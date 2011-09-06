Экс-депутат Госдумы возродил Российскую империю в Тихом океане (ФОТО, ВИДЕО)

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Предприниматель и экс-депутат Государственной думы России Антон Баков, в обмен на миллионные инвестиции, получил атолл в архипелаге Кука в Тихом океане и воссоздал там Российскую империю.

Об этом сообщает InoPressa.ru.

«Провозгласил возрождение империи, в шутку и всерьез, бывший российский депутат, а теперь предприниматель Антон Баков, 45 лет. Новая «царская территория» - это остров полинезийского архипелага Кука, полученный в обмен на миллионные инвестиции. Площадь необитаемого атолла чуть больше площади легендарного Парка культуры имени Горького, 168 га, остров носит имя генералиссимуса Суворова», - пишет издание.

По его данным, бывший депутат от СПС Баков «ввязался в авантюру вместе с пятью друзьями». Вместе они приняли «Хартию», основанную на принципах конституционной монархии.

У нового государства есть свой герб: двуглавый орел с серпом и молотом – символами советской империи.

Чтобы стать гражданином новой Российской империи, достаточно оставить запрос на «учредительном сайте», на котором можно также просмотреть рекламный ролик под ироничным названием: «Российская империя или русский Шарм-эш-Шейх».

Провозглашение Российской империи в Тихом океане состоялось 20 июля этого года.

Располагаться она будет на территориях, которые в разные годы открывались российскими подданными, но впоследствии были аннексированы другими странами.

«Первой ласточкой» стал атолл Суворова, входящий в состав островов Кука.

Тихоокеанские острова - это архипелаг из 15 участков суши. Один из них - атолл Суворова – открыл в 19 веке русский путешественник Михаил Лазарев. Но частью российского государства он в итоге не стал. Сегодня эту ситуацию хочет изменить предприниматель-энтузиаст.

«Купить остров - это не значит получить на него некую юрисдикцию. На самом деле, сам по себе остров никому не нужен, как дачный участок. Но если острова Кука признают нашу юрисдикцию над этим островом, государственную юрисдикцию Российской империи, как правопреемника той самой, которая закончилась в 1917 году, это совсем другое дело», - заявил в интервью сам Баков.

«Мы не колонизаторы. Присоединять к империи будем те острова, которые никем не заселены», - утверждают авторы идеи о новой российской государственности.

Следующий на очереди – остров Лисянского в Гавайском архипелаге.

Между тем, по закону РФ, необходимо будет обеспечить общедоступность, свободу передвижения граждан между территориями Российской Федерации. Следовательно, необходимо будет обеспечить субсидирование перелетов, что само по себе достаточно странный вопрос.

Однако Баков непреклонен: по его мнению, в 21-м веке нельзя разбрасываться островами и даже целыми материками. Поэтому Российская империя охотно ведет реестр принимаемых в ее состав граждан и намерена 31 августа 2012 года провести выборы в имперский парламент. К тому времени определится, и кто займет престол.

«Потомки дома Романовых, Петра І и Павла І обладают возможностью в какой-то очередности первородства претендовать на обладанием престолом. Мы были вынуждены внести изменения в закон о престолонаследии, принятый в 1797 году, согласно которому отсекаются морганатические ветви, и женщины не могут быть равноправны мужчинам. В 21 веке равноправие мужчин и женщин уже не надо никому доказывать», - комментирует Баков.

фото: russianempire.org