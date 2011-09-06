ПР даже не обсуждала отставку Табачника

5 сентября, на собрании Партии регионов, в котором принимали участие как представители правительства, так и Администрации Президента, не обсуждался вопрос отставки с занимаемой должности министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает корреспондент РБК-Украина.

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«Мы не обсуждали кадровые вопросы, и нет смысла их обсуждать, потому что они не стоят сегодня. Те заявления, которые появляются в СМИ, объективно говоря, натасканы сегодня», - заявил Ефремов.

Напомним, ранее глава Администрации Президента Сергей Левочкин предположил, что в ходе кадровых изменений в составе правительства Табачник может быть уволен.

Спустя несколько дней, Министр образования Дмитрий Табачник заявил, что не собирается в отставку и не планирует создавать партию, несмотря на появившуюся информацию о том, что глава Администрации Президента Сергей Левочкин якобы анонсировал его близкую и непременную отставку.

На самом деле никто ничего не анонсировал. Как сообщил источник в Администрации Президента, полностью «скандальный» ответ Левочкина на вопрос об отставке Табачника была такой: «Да, обязательно, но неизвестно когда».

«И при этом Левочкин улыбался, всем видом давая понять, что шутит», – добавил источник и пояснил, что в ближайшее время увольнения министра не планируется.