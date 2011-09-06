Минобороны перегоняет ракетные комплексы на крымские полигоны

Более 250 единиц техники прибыли на крымские полигоны «Опук» и «Чауда» на участия в учениях «Адекватное реагирование», об этом со ссылкой на крымский медиа-центр Министерства обороны Украины сообщает УНИАН.

Зенитные ракетные комплексы типа С-300 и Бук-М1, зенитно-ракетные комплексы «Оса», зенитно-пушечные ракетные комплексы «Тунгуска», бронетранспортеры, автомобильная и другая спецтехника направляются на полигоны из Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей, ряда других регионов, а также из самого Крыма.

За время движения - с начала августа - почти 30 колонн не произошло ни одной аварии, отметили в медиа-центре.

«По дорогам и бездорожью автомобили военной инспекции безопасности дорожного движения непосредственно с колонами преодолели почти 3 800 км, а общий маршрут для обеспечения безопасности движения достиг 5700 км», - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2001 года украинские ракетчики в Крыму проводили боевые стрельбы, вследствие которых по ошибке был сбит самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Тель-Авив-Новосибирск. Погибли 78 человек. Украина спустя некоторое время после трагедии, не дожидаясь результатов расследования, выплатила семьям погибших моральную компенсацию в размере 200 тысяч долларов на каждого погибшего. А сегодня Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск российской авиакомпании «Сибирь» по делу о катастрофе Ту-154.