Верховная Рада поиграла в блокирование

Вчерашнее заседание Верховной Рады сорвали бютовцы, заблокировавшие трибуну с требованием создать ВСК по расследованию ситуации с незаконной передачей собственности на телеканал «Интер». Тогда депутаты не смогли разобраться, как и кто должен внести изменения в соответствующее постановление, Владимир Литвин не поставил его на голосование, поэтому работа Рады была сорвана. Сегодня эстафету БЮТ подхватила Партия регионов. «Чем мы хуже?» – решили «регионалы» и заблокировали трибуну под предлогом невозможности приведения к присяге троих членов Высшего совета юстиции, избранных от съезда судей. Депутаты не могли сойтись в вопросе, можно ли принимать присягу у членов ВСЮ по окончании 2-месячного срока с момента их назначения. В конце концов трибуну разблокировали, членов ВСЮ не назначили, а рассмотрение вопроса ВСК по «Интеру» перенесли на 12 мая. Депутаты поиграли в блокирование, а заодно и сорвали два дня парламентской работы.