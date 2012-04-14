Выборы по мажоритарке: сколько избирателей нужно купить для победы

14 апреля 2012, 16:00

Какие методы могут применять кандидаты-мажоритарщики, и сколько голосов избирателей нужно купить, чтобы победить на выборах в округе, рассказали эксперты.

На днях Центральная избирательная комиссия установила количество одномандатных округов на выборах в Верховную Раду в каждом регионе. Поскольку по "мажоритарке" будет избираться половина парламента, то и округов ЦИК традиционно выделила 225 - именно такое количество депутатов-мажоритарщиков будет в будущей Верховной Раде 7-го созыва, отмечает ТСН.ua.

Округа нарезали честно, но есть одно "но"

Согласно государственному реестру избирателей, 36 млн украинцев намерены принять участие в голосовании на выборах. Избирательные округа создаются с приблизительно равным количеством избирателей, среднее количество избирателей в одном округе - 160 тысяч. Число избирательных округов сейчас несколько изменилось по сравнению с предыдущими выборами. Два округа потеряла Донецкая область, один - Луганская. Соответственно, за счет этого на один увеличилось количество округов в Киеве, в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Андрей Магера, заместитель председателя Центризбиркома, констатирует, что "с точки зрения избирательного законодательства, математически разделение на округа по числу избирателей проведено правильно".

С ним соглашается председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. "Если посчитать среднестатистическое количество отклонений количества избирателей в каждом округе, то максимум это до 6%. Поэтому можно говорить, что нарушений логики процесса или законодательства не произошло", - сказала Айвазовская.

Пока нет информации относительно границ округов, по законодательству, она должна быть обнародована не позднее, чем за 175 дней до выборов, то есть 30 апреля - крайний срок разбивки границ. С другой стороны, глава Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран считает, что "нарезка" не сопровождается прозрачным и понятным объяснением. В частности, странно выглядит решение об отмене возможности для избирателей, находящихся за рубежом, голосовать за мажоритарных депутатов. "Власть, по сути, оставляет себе возможность потом отменить частично или полностью результаты выборов. Потому что у нас эти избиратели лишаются конституционного права делать выбор - за партию могут голосовать, а за человека не могут", - сказал эксперт.

Нарезка границ округов - дело тонкое

Чтобы создать большинство в парламенте, кандидаты прибегают к различным мерам. В частности, политические партии, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, постановили выдвигать по мажоритарной системе по одному кандидату от созданной ими организации, чтобы избирателю, симпатии которого на стороне оппозиции, было легче определиться. Но Ольга Айвазовская говорит, что рано прогнозировать победу какой-либо политической силы в каком-то конкретном округе.

"Нужно смотреть на каждый округ индивидуально. То есть важно не только количество избирателей в каждом из них, но и пределы, которыми они будут очерчены", - отмечает эксперт. Она предполагает, что в парламентских выборах может быть применен "джерримендеринг" - система манипуляций с границами округов, которая имела место в США много лет назад. Ее суть в том, что когда формируется округ, его границы устанавливаются под определенные электоральные группы и слои. Они не обязательно привязаны к востоку или западу. Они могут накладываться на крупные предприятия, высшие учебные заведения, где большая концентрация избирателей. Также они могут накладываться на сельские территории или территории, где проживают некоторые национальные меньшинства.

"Когда мы увидим окончательно определенные границы и географию округа, тогда мы сможем говорить о том, где какие кандидаты потенциально имеют больше шансов на победу. Потому что даже небольшую территорию с компактным проживанием национальных меньшинств, где потенциально будет баллотироваться человек, который будет представлять их интересы в парламенте, можно разделить между двумя округами. В таком случае математика будет сохранена, но за счет границ будет осуществлено серьезное влияние на результаты волеизъявления", - говорит Айвазовская.

Дмитрий Панько, директор Агентства стратегических исследований, приводит пример Луганской области, где победе Партии регионов ничего не угрожает, но там границы округов пытаются провести неестественным образом. Причина - наличие в области различных групп влияния.

Город Стаханов, по данным эксперта, вообще планируют разорвать на две части между различными округами. "Явным лидером в Стаханове является местный бизнесмен Сергей Шахов, при поддержке которого мэром города стал человек, неподконтрольный видному регионалу Александру Ефремову. Теперь, по имеющейся информации, часть Стаханова пытаются объединить с Лисичанском, чтобы устроить стычку между Шаховым и так называемыми "газовиками".

Нечто подобное происходит и в Краснодоне, где пытаются не пропустить представителя группы Рината Ахметова", - говорит Панько. Он добавляет, что речь даже не идет о борьбе между властью и оппозицией. "Борьба идет и внутри регионалов. Ведь по результатам распределения округов между группами влияния внутри ПР можно будет судить, какая из них сегодня выходит на главные роли. В центральной Украине ситуация похожая, но тут уже добавляется и необходимость не только обеспечить победу кандидату из своей группы в ПР, но и не пропустить в Раду представителей оппозиции", - рассказал эксперт.

"Продам голос. Дорого"

Выборы для электората уже перестали быть просто актом волеизъявления. Кандидаты во властные структуры приучили избирателя к поощрению за правильно отданный голос - или продуктовым пайком, или денежным вознаграждением. "Коррупция стала неотъемлемой частью избирательного процесса, - считает Андрей Магера, - а введение мажоритарной системы этому будет изрядно способствовать". Он говорит, что легче будет покупать небольшие округа.

Сергей Таран также констатирует, что подкуп в мажоритарных округах будет. Проблема заключается в том, что подкуп и админресурс там применить легче всего. "Поскольку внимание всех обычно приковано к выборам по партийным спискам, потому что баллотируются харизматические личности, весь процесс происходит в Киеве. Зато на мажоритарные округа мало кто обращает внимание. А именно там будут происходить наибольшие подкупы и самое активное применение админресурса", - считает Таран. Исследование, которое проводил Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы", свидетельствует о том, что 18% граждан готовы продать свой голос на предстоящих выборах. По подсчетам Ольги Айвазовской, даже 10% в округе - это достаточно большой показатель. Если мобилизовать это количество избирателей, и они проголосуют, то 10% вполне достаточно, чтобы в среднестатистическом округе выиграть.

Два этапа выборов

Но гораздо дешевле купить проходного кандидата, чем целый округ. О такой схеме формирования большинства в парламенте общественность узнала из записей, которые обнародовал народный депутат Роман Забзалюк. В разговоре с бютовцем глава депутатской группы "Реформы ради будущего" Игорь Рыбаков признается: "Нам нужны любые депутаты. Главное, чтобы они были с нами. Те, которые имеют рейтинг на Западной Украине. Не важно (слово изменено. - авт.), откуда они - бютовские-небютовские... Главное - чтобы у меня были эти рабы". Схема, по словам Рыбакова, проста: "Мажоритарку отдадим под них. Вся власть, которая есть - область, губернатор, главы администраций, СБУ, прокуратура - все будет под него". Далее он перечисляет и требования к кандидатам: "Но нужно, чтобы хотя бы на 50 он сам начинал. 50 - мы дадим админресурсом, а 50 - должен он. Не какой-то там Вася Иванов непроходной".

Но скупка депутатов для парламентского большинства продолжится и после выборов, предполагает Сергей Таран. "По моему мнению, эти выборы будут проходить в два тура. Первый тур в мажоритарных округах состоится официально, где контроль будет осуществлять Центральная избирательная комиссия, где будут присутствовать наблюдатели и журналисты. А второй тур будет уже после выборов, в Верховной раде, когда на протяжении первых месяцев будут скупать "тушек". Этот "второй тур" выборов и будет решающим, ведь после него образуется большинство в Верховной раде", - говорит эксперт.

С ним соглашается Дмитрий Панько: "Все будет решаться после выборов - кто бы ни победил на том или ином округе, к нему будут подбирать индивидуальный подход". И ничего удивительного, говорит эксперт, не будет в том, что значительное количество депутатов, которые пройдут через мажоритарные округа от "Батькивщины" и других партий, входящих в КСД, в конце концов будут голосовать в унисон с дирижерскими жестами Михаила Чечетова.

фото: press.org.ua

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