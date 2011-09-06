Турция угрожает Израилю войной на море

Турецкий министр в Евросоюзе Аджман Багис заявил, что Турция пошлет свой флот на границу с Израилем, если они будут проводить бурение в районе блока №12, сообщает «Курсор» со ссылкой на новостное агентство NRG.

«Если компания Nobel Energy начнет бурение в двенадцатом блоке на морской границе Израиля с Кипром, мы пошлем в регион наши корабли», - заявил Аджман Багис.

«Именно с этой целью мы комплектуем и укрепляем нашу армию и тренируем наших солдат. Бурение в не принадлежащей тебе местности – незаконно», - добавил турецкий министр в Евросоюзе.

«Мы намерены использовать все наши права в соответствии с международным законом. Советую принять наши угрозы всерьез», - подчеркнул Аджман Багис.

Ранее премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна разрывает связи с оборонной промышленностью Израиля, а также торговые связи в целом.

«Торговые связи, военные связи, связи в области промышленности разрываются полностью. И этот процесс в дальнейшем будет подкреплен дополнительными санкциями против Израиля», – пообещал глава правительства Турции журналистам в Анкаре.

Эрдоган похвастался перед журналистами, что из Анкары выдворены и другие израильские дипломаты, помимо посла, и, самое позднее, завтра они покинут страну. Речь идет об Элле Офек и консуле Герцле Эдри. Что касается посла Габи Леви, еще за несколько дней до заявления Турции о понижении дипломатического правительства между странами и выдворении посла он покинул Анкару, поскольку закончил пребывание на своем посту.

Высокопоставленный источник в политико-оборонном кабинете Израиля сообщил, что, по данным правительства, «Турция уже приняла решение полностью отстраниться от Израиля».

«Турки не намерены улучшать отношения с Израилем при любом сценарии. Они идут на уловки ради всяких внутренних и внешнеполитических целей. На самом деле кризис начался еще тогда, когда Израиль перестал пользоваться их услугами для посредничества на переговорах с Сирией. Они разозлились на Эхуда Ольмерта, сидевшего у них еще за несколько дней до начала операции «Литой свинец». Он обещал, что скоро начнет прямые переговоры с Асадом в Анкаре, а сам в этой ситуации нанес удар по Газе. Они восприняли это как серьезное унижение», – объяснил источник в правительстве.