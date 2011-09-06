Ливийцы нашли доказательства того, что украинцы воевали за Каддафи (ФОТО)

6 сентября 2011, 17:04

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Ливийские следователи заявили, что украинцы, арестованные в Триполи, входили в состав главной боевой группы Муаммара Каддафи.

По их утверждению, у них имеются необходимые доказательства. При обыске они нашли у украинцев военную форму, оружие и документы, которые имеют наемники полковника.

Напомним, 5 сентября, в Ливии задержали 22 наших граждан. МИД заявил, что им ничего не угрожает, сообщает UBR.

Украинцы, арестованные в Ливии, находятся в изоляторе Триполи. Следствие продолжается.

В СМИ сообщили, что большинство задержанных - пожилые люди. Среди них повара, инженеры, врачи и нефтяники - ни одного военного.

«Когда мы спросили их, что они здесь делают, ответ был: работаем на нефтяной компании. Но когда мы изучили документы, то выяснили, что они попали в Ливию в начале июля 2011 года. Прибытие вызвало у нас подозрения, потому что тогда нефтяная отрасль не работала из-за военных действий», - объясняет Абдул Хафиз Кайлан, главный следователь-генерал.

После обыска у следователей почти не осталось сомнений в причастности украинских в армию Муаммара Каддафи.

«Когда мы сделали досмотр вещей, нашли военную форму и боеприпасы для автомата Калашникова. Также обнаружили документ, позволяющий им передвигаться по территории страны с оружием. Такие бумаги используются бригады аль Каффа - основные боевые группы Каддафи», - говорит Абдул Хафиз Кайлан, главный следователь генерал.

По словам командующего Абдель Маджид Ибрагима, повстанческая разведка получила информацию о подозрительной группе, еще до того, как она попала в Ливию через тунисскую границу.

Представители Национальной переходной совета страны говорят, что Каддафи имеет множество наемников из разных стран мира.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило арест 22 граждан Украиныв Ливии, но заявило, что их жизни ничего не угрожает.

«К сожалению,мы вынуждены подтвердить,, что по состоянию на сегодняшний день в Ливии оказались задержанными 22 гражданина Украины», - сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин на брифинге в Киеве в понедельник, 5 сентября.

Он подчеркнул, что все задержанные являются гражданскими специалистами, прибывшими для работы на ливийских объектах нефтяной промышленности.

В то же время, один из пленников - 33-летний одессит Максим Шадров, разместил в социальной сети «Одноклассники» целый ряд своих фотографий с подписью «Ливия», на которых он позирует с оружием в руках – автоматом и снайперской винтовкой.

фото: euronews.net

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