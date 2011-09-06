Из фракции НУ-НС исключили 15 депутатов, Москаля оставили

Депутат Владимир Арьев в своем Facebook сообщил, что на заседании фракции «Наша Украина – Народная самооборона» принято решение об исключении из фракции пятнадцати народных депутатов, пишет « Украинская правда»

По словам собеседника, две основных причины для исключения: вход народного депутата в парламентское большинство и поддержка «харьковских соглашений».

«Исключили только из фракции подписантов коалиции с ПР (список предоставит секретариат ВР), тех кто голосовал за ратификацию харьковского соглашения (Василенко, Жвания, Омельченко, Поляченко, Палица) и того, кто имеет должность во власти (Каськив)», - написал он.

«Проголосовало большинство фракции. О деталях договорились не говорить», - добавил депутат.

На вопрос, исключили ли из фракции Геннадия Москаля, Арьев ответил:

«Москаль не подпадает под критерии. Да и зачем?».

Как известно, ранее сообщалось, что в «черный список» кандидатов на исключение из НУНС вошли фамилии 18 депутатов.

Вместе с тем депутат Тарас Стецькив сообщал, что из фракции исключат 21 депутата.

Как говорилось ранее, речь идет об исключении депутатов, входящих в так называемую группу Давида Жвании, а также депутатов Александра Омельченко, Ивана Плюща, Петра Ющенко и Геннадия Москаля.

Говоря о причинах исключения из фракции этих депутатов, собеседник пояснил, что после такого шага, возможно, будет внесено предложение о снятии с должности руководителя фракции Николая Мартыненко и назначении Арсения Яценюка.

Как сообщал «Главред» , нардеп от НУНС Геннадий Москаль был уверен, что исключить его из фракции не удастся из-за отсутствия кворума.

«Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не может собраться, потому что из 74 депутатов остались единицы, в том числе и я. Для того, чтобы было заседание фракции, надо чтоб там было 36 депутатов, но их нет в наличии: все в тушках-душках, ХДС, «Реформы ради майбутнего», кто - в Партии регионов, кто - внефракционный. 36 человек нет в наличии», - сказал Москаль.

По словам Москаля, фракции НУНС как таковой уже не существует. «Есть правое крыло, которое уже давно морально устарело, и его надо гнать из парламента. И левое крыло, которое мешает», - отметил нардеп.

Москаль считает, что во фракции начались «маразматические поиски врагов внутри», а их нужно искать «не внутри фракции, а за ее пределами».

«Это люди, которые себя исчерпали, а поднять голос на нынешнюю власть – кишка тонка. На кого надо гавкать? Бей своих, чтобы свои боялись», - подчеркнул он.

«Эта гниль идет от Ющенко и той шоблы-ё..лы, которую он собрал. Так что пошли они к ё… матери. Так и напишите», - сказал Москаль.

В то же время, нашеукраинец Андрей Парубий отметил, что в НУНС будет создана группа, которая отследит голосования каждого депутата фракции. Сейчас парламентская фракция «Наша Украина – Народная Самооборона», по словам Парубия, состоит приблизительно на 30% из «тушек», которых могут исключить из состава фракции.