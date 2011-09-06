Высший совет юстиции открыл производство по действиям Киреева

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Глава ВСЮ Владимир Колесниченко заявил, что Высший совет юстиции даст свою оценку действий судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева, на судебном процессе против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, пишет «Корреспондент».

По его словам, во ВСЮ поступило около 10 обращений от народных депутатов относительно действия судьи Киреева. «Жалуются на грубость судьи, что не заявляет отвод. Кроме того, игнорирует ходатайство защитников, безосновательно удаляет депутатов, рассматривает только одно дело…», - отметил Колесниченко.

В то же время, по словам главы ВСЮ, когда говорят, что судья ведет себя предвзято, он бы мог ответить, что до окончания процесса никаких оценок ВСЮ давать не будет. «Но я сделал не так – открыл производство, пусть проверяют. Пусть судья понимает, что оценка его действий идет. И если будут нарушения, которые повлекут процедуру рассмотрение ВСЮ – конечно будем это делать», - заверил Колесниченко.

«Сейчас есть поручения членам ВСЮ. Придут сроки, когда они должны отчитаться и представить свои материалы», - отметил он.

Глава ВСЮ считает также правомочным запрет на прямую трансляцию суда над Тимошенко. «Разрешение на прямую трансляцию – это ошибка. Допрос свидетелей не возможет при ситуации, когда это доступно для тех, кто еще может быть допрошен в суде. Оценка доказательств построена на противоречиях в даче показаний. К примеру, в США даже фотографировать на суде нельзя. Это ж, наверное, для чего-то сделано», - отметил Колесниченко.

Как сообщалось, судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев, председательствующий по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, отказался изменить график судебных заседаний, в ответ она назвала его самозванцем.

«Вы – аморальный, бесчестный человек. Вы думаете, что вас покроет Янукович?.. Вы – не судья, вы – самозванец», - возмутилась Тимошенко.

«Вы – не судья, Вы – преступник в мантии… Киреев, прекращайте преступления».

Тимошенко обозвала Киреева попугаем, болванчиком, палачом и недоумком.