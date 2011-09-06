Иващенко обжаловал решение суда о содержании его под стражей

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко подал в Апелляционный суд Киева жалобу на решение Печерского районного суда, которым ему было отказано в нахождении вне клетки для подсудимых в зале судебных заседаний во время рассмотрения его дела, сообщил его адвокат Борис Нечипоренко, пишет УНИАН.

По словам адвоката, несмотря на то, что в постановлении суда указано, что оно обжалованию не подлежит, Иващенко убежден, что решение Печерского суда от 19 августа «является незаконным, неправосудным, необоснованным, предвзятым и грубо нарушающим права человека, гарантированные Конституцией Украины и закрепленные Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод».

В жалобе Иващенко ссылается на ст. 55 Конституции Украины, в которой говорится, что «каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти».

«Если же нормы законов противоречат Конституции Украины – применяются нормы Конституции как нормы прямого действия, в связи с чем апелляция Иващенко на постановление Печерского райсуда г. Киева от 19.08.2011 г. должна быть принята апелляционным судом, назначена к рассмотрению и рассмотрена по существу заявленных Иващенко требований», - подчеркнул адвокат.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказался отпустить Валерия Иващенко под подписку о невыезде.

Такое ходатайство заявил сам Иващенко, аргументируя просьбу плохим состоянием здоровья. Ходатайство полностью поддержала его защита.

В своей позиции защита отметила, что Иващенко нуждается в плановом лечении в отделении неврологии, а поскольку государство не может обеспечить его лечение, то его необходимо освободить из-под стражи. Защита считает необходимым изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде.

В своем решении суд также решил обратить внимание начальника Лукьяновского СИЗО на жалобы Иващенко относительно его состояния здоровья.



