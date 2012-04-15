Писанковый рай в Киеве. Фоторепортаж

В парке имени Франко в центре Киева для всех желающих открыт Писанковый рай: деревья сквера украшены сотнями расписных пасхальных яиц.
Сегодня, 15 апреля, в день Воскресения Христова – праздник Пасхи, киевский сквер имени Ивана Франко превратился в «Писанковый рай».
С 2 по 12 апреля киевляне и гости столицы приносили в сквер собственные писанки, которые развешивались на деревьях.
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По словам организаторов за эти 10 дней в парке появилось около 27 тысяч пасхальных яиц.
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Завершающим аккордом «Писанкового рая» станет огромное произведение искусства киевских художниц Людмилы и Натальи Дворянковских и Оксаны Билоус – писанка размером 3х4 метра.
По планам организаторов, в каждом областном центре будут установлены такие же огромные скульптуры.
Кроме того, организаторы планируют сделать этот фестиваль ежегодным и сделать количество писанок равным количеству жителей Киева.
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