Писанковый рай в Киеве. Фоторепортаж

Сегодня, 15 апреля, в день Воскресения Христова – праздник Пасхи, киевский сквер имени Ивана Франко превратился в «Писанковый рай».

С 2 по 12 апреля киевляне и гости столицы приносили в сквер собственные писанки, которые развешивались на деревьях.

Янукович на Пасху молился в Лавре. Эксклюзивный фоторепортаж

По словам организаторов за эти 10 дней в парке появилось около 27 тысяч пасхальных яиц.

{1-}

Завершающим аккордом «Писанкового рая» станет огромное произведение искусства киевских художниц Людмилы и Натальи Дворянковских и Оксаны Билоус – писанка размером 3х4 метра.

По планам организаторов, в каждом областном центре будут установлены такие же огромные скульптуры.

Кроме того, организаторы планируют сделать этот фестиваль ежегодным и сделать количество писанок равным количеству жителей Киева.

{2-}

{3-}

{4-}

{5-}

{6-}

{7-}

{8-}

{9-}

Новости по теме:

Янукович встретил Пасху в Киево-Печерской лавре

Как встретили Пасху в Киеве. Фоторепортаж

Благодатный огонь доставлен в Лавру

Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой

Азаров поздравил с Пасхой: Украина возрождается, как природа после зимы