Тимошенко сдаст анализ крови тем медикам, которым доверяет - пресс-секретарь

6 сентября 2011, 21:10

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Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко настаивает, что сдаст анализ крови лишь тем медикам, которым она доверяет, сообщили в пресс-службе партии.

По словам пресс-секретаря  Марины Сороки, «Юлия Тимошенко имеет законное, гарантированное Конституцией и Гражданским кодексом право на охрану здоровья и медицинскую помощь от тех медицинских работников, которым она доверяет. Она, как и каждый человек в государстве, имеет право на защиту персональных медицинских данных. Об этом неоднократно заявляла сама Юлия Владимировна, ее защитники, заявляла Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева. Напомню, что среди ходатайств защиты, которые сегодня проигнорировал судья Киреев, также было ходатайство о взятии у Тимошенко анализа крови, быть обследованной врачом, которому она доверяет», - сказала Сорока.

«Медиков, которые являются независимыми от Минздрава, близко не подпускают к Юлии Владимировне. Они не могут ее просто осмотреть, не то, что анализы взять», - заявила пресс-секретарь.

«Мы не перестаем удивляться поведению Киреева, который законным способом в суде этот вопрос не решает, а затем исподтишка дает какие-то команды комиссии Минздрава. Вынуждена опять, уже в девятый раз подчеркнуть, что Юлия Владимировна настаивает на медиках, которым она доверяет. И только они смогут взять анализ крови. Неужели не понятно?», - отметила Сорока.

«Мы не хотим, чтобы власть проводила манипуляции с медицинскими данными, устраивала по этому поводу пресс-конференции. Это негативный PR системе здравоохранения, правосудию и законности, констатация фактов, что все эта власть поставила на служение политическим репрессиям», - подчеркнула она.

Сорока также отметила, что на виду у общества «зависимые от режима Януковича прокуроры и судья сфальсифицировали дело и спешат вынести обвинительный приговор, хотя уважаемые эксперты и свидетели заявили, что в действиях Тимошенко нет состава преступления, ущерба Нафтогаза нет, дела нет».

«То, что процесс политический и является преследованием лидера оппозиции - признал весь мир. Напомню, что защита будет требовать закрытия дела, и советуем пресс-службе Государственной пенитенциарной службы перестать на весь мир позорить Украину своими заявлениями о несостоятельности придерживаться норм Конституции и обеспечить право Тимошенко на охрану здоровья. Напомню, что она больше месяца незаконно лишена свободы и три недели ожидает настоящую медицинскую помощь», - подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в СИЗО, снова отказалась от медицинского освидетельствования Минздрава, сообщила Государственная пенитенциарная служба Украины

 

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