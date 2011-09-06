Половина украинцев считают основным языком украинский – опрос

Почти половина (47%) жителей Украины, основным языком общения в семье/дома считает украинский язык.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group с 12 – 22 августа 2011 года, сообщает «Интерфакс-Украина»

Согласно опросу, на русском языке в семье/дома общаются (37%) жителей страны. В равной степени на русском и украинском общаются (15%) украинцев.

В региональном разрезе в семье/дома предпочтение украинскому языку отдает подавляющее большинство жителей Западной Украины (95%) и две трети жителей Центральной Украины (60%). Тогда как русский язык в общении в семье / дома предпочитают более двух третей жителей Юго-Востока Украины (66%).

На работе/по месту учебы преимущественно на украинском языке страны общаются 45% жителей страны, на русском языке – 35% украинцев. Двуязычными являются (18%) опрошенных респондентов.

В региональном разрезе на работе/по месту учебы на украинском языке общаются подавляющее большинство жителей Западной Украины (93%) и более половины жителей Центральной Украины (54%). Тогда как жители Юго-Восточной Украины на работе/по месту учебы чаще пользуются русским языком (63%).

Мнения украинцев разделились практически поровну относительно выбора государственного языка: за украинский язык в качестве единственного государственного на сегодняшний день выступает 48% украинцев, а за два государственных языка (украинский и русский) – 49% украинцев.

В региональном разрезе число сторонников единственного государственного языка (украинского) преобладает на Западе (88%) и в Центре (65%) страны, а сторонники двуязычия представляют преимущественно Юго-Восток Украины (76%).

Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2075 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +-2,2%.

Напомним, по данные опроса общественного мнения полученные Центром Разумкова в результате опроса общественного мнения, проведенного с 10 по 17 августа на украинском языке в быту общаются 53,3% граждан Украины, в то время как по-русски говорят 44,5%.

Как отметил глава социологической службы Центра, за последние 11 лет в Украине расширилось употребление украинского языка, как в сферах экономики, так и на бытовом уровне.