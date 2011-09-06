Задержанные в Ливии украинцы в ближайшее время будут переданы посольсольству

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Тарас Чорновил, первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам заявил, что украинцы, которые были задержаны представителями временной власти в Ливии, в ближайшее время будут переданы украинскому посольству в этой стране, передает УКРИНФОРМ.

«На сегодняшний день известно, что украинцев содержат не в жестких условиях, им не угрожает опасность, и сейчас ведутся переговоры, чтобы этих людей перевести в украинское посольство в Ливии. Очевидно, что паспорта наших граждан останутся у ливийской стороны до выяснения всех обстоятельств инцидента», - сообщил Чорновил.

Нардеп также подчеркнул, что Верховной Раде в этом случае следует воздержаться от заявлений, поскольку министерство иностранных дел Украины работает оперативно и профессионально.

«Украинской стороне нужно понять, с кем вести переговоры о дальнейшей судьбе наших граждан. Ведь решение о задержании украинцев приняло неофициальное переходное правительство Ливии, кто-то из так называемых полевых командиров. Необходимо выяснить, каким образом этот человек входит в местную военную иерархию. Из этого будет исходить логика действий украинской стороны», - добавил политик.

Чорновил также сомневается в тех обвинениях, которые приписывают задержанным украинцам ливийская сторона.

«Я бы не делал громких заявлений о провокациях против Украинского государства... Основная проблема, что эти люди попали в Ливию через какую-то российскую фирму, не несущую никакой ответственности за людей, которых она перевозит», - считает Тарас Чорновил.

Напомним, ливийские следователи заявили, что украинцы, арестованные в Триполи, входили в состав главной боевой группы Муаммара Каддафи.

По их утверждению, у них имеются необходимые доказательства. При обыске они нашли у украинцев военную форму, оружие и документы, которые имеют наемники полковника.

«Когда мы сделали досмотр вещей, нашли военную форму и боеприпасы для автомата Калашникова. Также обнаружили документ, позволяющий им передвигаться по территории страны с оружием. Такие бумаги используются бригады аль Каффа - основные боевые группы Каддафи», - говорит Абдул Хафиз Кайлан, главный следователь генерал.