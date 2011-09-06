Луценко требует дообследования для установления диагноза

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Бывший министр МВД Украины Юрий Луценко, находящийся под стражей в Лукьяновском СИЗО Киева, требует дообследования специалистами Министерства здравоохранения для установления диагноза, сообщает Государственная пенитенциарная служба.

В ведомстве отметили, что для дополнительного обследования состояния здоровья Луценко в СИЗО во вторник прибыла комиссия из ведущих специалистов Минздрава, в том числе врачи, проводившие предыдущие обследования состояния здоровья экс-министра в мае и августе текущего года.

«Медицинскими специалистами был проведен осмотр Луценко. По результатам осмотра комиссией составлено заключение о необходимости дообследования (в том числе лабораторного) Луценко для установления диагноза, которое будет проведено в ближайшее время. Акт подписан всеми членами медкомиссии», - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

В пресс-службе добавили, что претензий или жалоб со стороны Юрия Луценко к персоналу СИЗО или членам комиссии не поступало.

Напомним, жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко – Ирина - обнародовала результаты его медицинского обследования. Медики диагностировали у Луценко цирроз печени. Его адвокаты обратились к судье Печерского райсуда Сергею Вовку с просьбой перевести их подзащитного в лечебный стационар за пределами Лукьяновского СИЗО, однако получили отказ.

В Государственной пенитенциарной службе поддержали решение судьи, отметив, что цирроз печени можно лечить и в изоляторе. Поэтому на специально созванной вчера пресс-конференции Ирина Луценко сообщила журналистам о результатах медицинского обследования ее мужа. У него диагностирован цирроз печени. Решение обследовать экс-министра было принято на последнем заседании Печерского районного суда, который рассматривает его дело — коллегия судей во главе с Сергеем Вовком удовлетворила соответствующее ходатайство адвокатов Юрия Луценко.