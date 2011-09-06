Суд над Мубараком продолжится на следующей неделе- экс-президент побеждает

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В Каире в понедельник возобновились слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его приближенных, обвиняемых в расправах над демонстрантами в дни народных волнений в начале этого года, сообщает MIGnews.com

На суде «Борцы за демократию» недоумевали, как на суде над Хосни Мубараком свидетели обвинения превращались в свидетелей защиты.



Главный свидетель обвинения, полицейский генерал Хуссейн Мусри, вместо того, чтобы стать главным инструментом обвинения и подтвердить, что Мубарак приказал стрелять в демонстрантов, «перевел стрелки» на второстепенного полицейского чиновника Ахмеда Рамзи.



Во время процесса, несколько присутствовавших развернули лозунги с надписями в поддержку бывшего президента. Адвокаты лиц, погибших в ходе разгонов антиправительственных демонстраций в феврале, демонстративно жгли фотографии Мубарака. Во дворе полицейской академии на окраине Каира, где судят Мубарака, произошла массовая драка между его противниками и сторонниками.



Газета «Аль-Тахрир» пишет: «Начало процесса стало настоящим сюрпризом».



Другая газета Al-Akhbar, обвинила прокуратуру в том, что та пригласила фальшивых свидетелей».



Процесс возобновится на следующей неделе. Защита требует, чтобы суд допросил главу нынешней военной хунты фельдмаршала Хусейна Тантауи, который верой и правдой служил Мубараку 25 лет в качестве министра обороны.

Напомним, как и на предыдущие слушания Мубарака доставили к зданию Полицейской академии на вертолете, а оттуда эскортом машин с охраной – в штаб-квартиру суда.

Возобновление процесса сопровождалось столкновениями противников экс-президента с полицией. Манифестанты забрасывали сотрудников силовых структур камнями и кусками арматуры и пытались прорваться в здание суда. Власти, ожидавшие нагнетания страстей, главной причиной которого был запрет на телетрансляцию заседаний, предприняли беспрецедентные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Каир прибыли 10 адвокатов из Кувейта, которые помогут в осуществлении защиты Мубарака. Они подчеркнули, что хотят таким образом выразить уважение бывшему президенту Египта, который поддержал Кувейт во время вторжения Ирака в 1990-м году. На скамье подсудимых также два сына Мубарака Гамаль и Алаа, экс-министр внутренних дел Хабиб аль-Адиль и еще шесть бывших высокопоставленных сотрудников полиции.