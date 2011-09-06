В Италии начались забастовки: участники жгут флаги и бросают яйца

В нескольких итальянских городах, включая и Рим, начались столкновения демонстрантов с полицией.

Участники национальной забастовки, протестующие против правительственных мер жесткой экономии, которые власти приняли для сокращения госдолга страны, жгут флаги и бросают яйца и дымовые шашки в банки, сообщает канал «24»

"Мы не сдадимся. Мы будем собираться каждый день", - сказал один из протестующих в Риме.

Однодневную забастовку организовал профсоюз Cgil в Риме. Кроме того, десятки тысяч студентов, пенсионеров и рабочих прошли маршем от Палермо в Турин.

Как известно, в начале июля правительство Сильвио Берлускони одобрило программу экономии бюджетных средств, направленную на сокращение расходов в течение четырех лет на 47 миллиардов евро.

Решение властей страны вызвало массовое недовольство итальянцев, так как экономить бюджетные средства предполагается путем сокращения социальных дотаций населению, повышения налоговой нагрузки и снижения уровня заработной платы бюджетным служащим, в том числе врачам и учителям.