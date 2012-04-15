Как встретили Пасху в Киеве. Фоторепортаж

Во Владимирском соборе состоялось пасхальное богослужение, которое правил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет.
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Во Владимирском соборе пасхальное богослужение правил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
Около 23 часов от лампадки с привезенным Благодатным огнем зажгли свечи, и партиарх начал богослужение.
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Приблизительно в 23.30 приехали народные депутаты Лилия Григорович, Михаил Литвинский, Андрей Кожемякин, Александр Бригинец и брат экс-президента Украины Виктора Ющенко – Петр, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Отметим, что в том месте, где проводила всенощную Юлия Тимошенко вместе с коллегами по партии, зажгли лампадку.
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