Как встретили Пасху в Киеве. Фоторепортаж

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Во Владимирском соборе пасхальное богослужение правил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Около 23 часов от лампадки с привезенным Благодатным огнем зажгли свечи, и партиарх начал богослужение.

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Приблизительно в 23.30 приехали народные депутаты Лилия Григорович, Михаил Литвинский, Андрей Кожемякин, Александр Бригинец и брат экс-президента Украины Виктора Ющенко – Петр, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Отметим, что в том месте, где проводила всенощную Юлия Тимошенко вместе с коллегами по партии, зажгли лампадку.

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