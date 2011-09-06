Власенко: Тимошенко посадят минимум на семь лет

{1-} Бывший защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по «газовому делу», народный депутат Украины от БЮТ Сергей Власенко не верит, что суд может оправдать Тимошенко. Об этом она заявил в эфире 5 канала.

«Нет, не верю. Вы меня спросили об оправдательном приговоре. Я в это не верю. Я не понимаю, зачем человека незаконно 30 дней держать в тюрьме. Чтобы вынести оправдательный приговор?», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, может приговор Тимошенко быть условным, Власенко отметил: «Приговор может быть любой. Судья создал настолько большой юридический хаос в этом деле, что он может сделать что-нибудь, и это не будет выглядеть большим сюрреализмом, чем он уже сделал», - заявил депутат.

«Но, исходя из того, как развивается процесс. Исходя из того, что делается. Я убежден в том, что приговор будет, он будет в ближайшее время, и это будет прямое наказание, предусмотренное статьей 365 частью 3 от трех до десяти лет. Я вижу развитие событий именно таким образом», - подытожил он.

