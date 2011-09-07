Суд стал на сторону защитников палаток на Крещатике

Суд не нашел состава административного нарушения в действиях шести из семи человек, которые были задержаны за злостное неповиновение милиции при попытке установить палатки на Крещатике. Как сообщили в столичном главке милиции, лишь одного из задержанных Шевченковский райсуд Киева решил оштрафовать на 136 гривен.

В главке отметили, что удивлены этим решением суда.

«Милиция действовала законно и в пределах своих полномочий, пытаясь предупредить незаконные действия граждан. Если бы милиция на этот счет никак не реагировала, тогда это можно было бы расценить как нарушения с ее стороны», - цитирует главк УНИАН.

Вместе с тем в милиции предположили, что определенным образом на вердикт суда могло повлиять присутствие в зале судебного заседания группы народных депутатов.

Как известно, 5 сентября в Киеве «Беркут» снес 5 палаток армейского типа, на противоположной от Печерского районного суда стороне Крещатика, рассматривающего дело лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии Тимошенко.