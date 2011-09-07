Власенко: Украина может разорвать газовые соглашения 2009 года

Украинская власть может разорвать газовые соглашения 2009 года, подписанные Юлией Тимошенко, без Стокгольмского арбитража. Об этом заявил депутат от БЮТ, защитник Тимошенко Сергей Власенко в эфире 5 канала.

«Я чувствую отсутствие логики в действиях украинского руководства. Хочу напомнить и президенту, и премьер-министру, если они этого не знают, не читали этих газовых контрактов, то они могут разорвать эти контракты без походов в Стокгольмский арбитраж», - заявил он.

Власенко напомнил, что в контрактах прописана схема расторжения контракта.

«Создали соответствующую группу, как это предусмотрено, эта группа проработала 30 дней, они могут направить письмо российской стороне и прекратить выполнять условия контракта», - уточнил он.

Как известно, президент Виктор Янукович сообщил, что власть наработала документы для обжалования газовых соглашений в Стокгольмском арбитраже.