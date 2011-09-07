На границе Украины с Приднестровьем произошла перестрелка

На участке границы между непризнанной Приднестровской молдавской республикой и Украиной у приднестровского села Дойбаны произошла перестрелка с применением автоматического оружия.
Об этом сообщает издание Корреспондент.
По данным издания источника в правоохранительных органах, в результате перестрелки погиб как минимум один человек.
«Да, такой факт был зафиксирован. Сейчас проводится проверка», - сказал источник.
При этом украинские пограничники не были вовлечены в конфликт и не применяли оружие.
По одной из версий, в пограничников стреляли контрабандисты.