На границе Украины с Приднестровьем произошла перестрелка

На участке границы между непризнанной Приднестровской молдавской республикой и Украиной у приднестровского села Дойбаны произошла перестрелка с применением автоматического оружия.

Об этом сообщает издание Корреспондент.

По данным издания источника в правоохранительных органах, в результате перестрелки погиб как минимум один человек.

«Да, такой факт был зафиксирован. Сейчас проводится проверка», - сказал источник.

При этом украинские пограничники не были вовлечены в конфликт и не применяли оружие.

По одной из версий, в пограничников стреляли контрабандисты.