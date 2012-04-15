Как Янукович на Пасху молился в Лавре. Фоторепортаж

Президент Украины Виктор Янукович на праздник Пасхи посетил службу в Киево-Печерской лавре.
Президент Украины Виктор Янукович в праздник Светлого Христова Воскресения - Пасху, помолился в Киево-Печерской лавре.
Служба началась 15 апреля в 00 часов.
В Лавру, кроме Президента, приехали премьер-министр Николай Азаров, первый вице-премьер Валерий Хорошковский, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, министр образования Дмитрий Табачник, министр юстиции Александр Лавринович, генпрокурор Виктор Пшонка, глава КГГА Александр Попов и другие чиновники.
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Все они по очереди поцеловали руку Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру, который проводил службу, и похристосовались с ним.
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