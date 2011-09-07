Тимошенко начала давать показания в суде

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Сегодня утром, 7 сентября, в Печерском суде Киева экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко начала давать показания по газовому делу, сообщает «Корреспондент.net».

Заседание началось с того, что судья Родион Киреев огласил поступившее от защиты Тимошенко ходатайство об отводе судьи.

Судья оставил это ходатайство без рассмотрения, мотивируя тем, что оно уже неоднократно рассматривались и направлено на затягивание дела.

Затем Тимошенко заявила о своем желании дать показания. Киреев при этом сказал: «Если вы уважаете закон, то вы будете давать показания стоя».

Вместе с тем, экс-премьер дает показания, не поднимаясь с места. Она сообщила, что к ее устным показаниям будут добавлены письменные.

Как сообщал Главред ранее, 6 сентября судья Киреев счел, что Тимошенко отказалась от дачи показаний в суде, и решил самостоятельно зачитать показания, которые она дала во время досудебного следствия.

фото: tymoshenko.ua