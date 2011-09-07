Из фракции БЮТ вышла депутат

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Народный депутат Анжелика Лабунская вышла из состава парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина», сообщает УНИАН.
Об этом сегодня, 7 сентября, во время утреннего пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.
По его словам, Лабунская написала заявление о выходе из фракции.
Напомним, 6 сентября народный депутат Тариэл Васадзе, исключенный из состава фракции «БЮТ-Батькивщина», вошел во фракцию Партии регионов.
Чуть позже фракция НУНС в Верховной Раде тоже провела чистку рядов, исключив 15 депутатов.