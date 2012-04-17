Выборы-2012: в предчувствии третьей силы

Однако следует учитывать, что те, кто возьмет на себя смелость быть на нейтральной полосе, будут куда сильнее отстаивать собственные интересы, чем бороться за общественное благо.

Стоит напомнить, что еще прошлым летом социологи фиксировали нежелание доброй половины избирателей голосовать за действующие партии. Но ведущие актеры политического театра не желают прислушиваться к предостережениям: Партия регионов поглотила «Сильную Украину», лишив избирателей сколько-нибудь внятной альтернативы собственным устаревшим лозунгам, представители оппозиции неуклюже, но настойчиво собираются под общие оппозиционные знамена. Правда, при самом оптимистическом раскладе знамя объединенной оппозиции будет напоминать транспарант, состоящий из одного полотнища и нескольких ручек. Даже коммунисты стараются вытоптать левый фланг, чтобы никто не мешал им играть на ностальгии избирателей по сытой жизни и заботливым парламентариям.

За полгода, оставшихся до парламентских выборов, вывести на всеукраинскую орбиту политическую силу, способную преодолеть 5-процентный барьер, практически невозможно. Вернее, для этого потребуются огромные финансовые ресурсы и организационные возможности, которыми никто не хочет рисковать. Куда проще и перспективнее сделать ставку на депутатов-мажоритарщиков. С одной стороны, они пройдут через горнило избирательной кампании и будут представлять себе, что такое украинская политика, с другой – у многих не будет хватать опыта для самостоятельного создания политического проекта. Хотя в Украине более 180 политических сил, в стране до сих пор пустуют целые идеологические ниши, например, социал-демократическая.

По иронии судьбы, наиболее вероятные управляющие третьей силой в свое время были членами СДПУ(о), однако сегодня норовят забыть об этой странице своей политической биографии. Зато эти политики обладают не только опытом, но и внушительными финансовыми ресурсами, по крайней мере, двое из них являются мультимиллионерами. Это позволяет им рассчитывать на повторение подвига Сергея Тигипко, долгое время бывшего символом третьей силы в Украине, но разменявшего статус политического «Айвенго» на официальное вхождение в ряды партии власти.

Например, Виктор Балога вместе с «Единым Центром» имеет все шансы зарекомендовать себя как активный политический игрок в Закарпатье. Глава МЧС и без того ведет себя крайне независимо, то активно лоббируя скорейшее введение службы 112 в стране, то публично выговаривая министру ТЭК Юрию Бойко по поводу состояния пожарной охраны на атомных станциях. Иногда кажется, что Балога нарочно подставляется под праведный гнев Николая Азарова, дабы получить стартовый импульс для участия в парламентской гонке. Напомню, что Виктор Иванович на посту главы президентского секретариата более двух лет сохранял кресло главы государства за своим кумом и тезкой Ющенко и располагает внушительными политическими связями.

Бывший лидер объединенных эсдеков Виктор Медведчук вполне может представить альтернативу для электорального заповедника Партии регионов на юго-востоке страны. Неслучайно ведь Виктор Владимирович не только рекламирует «Украинский выбор», но и открыто намекает на теплые отношения с Владимиром Путиным, который 7 мая вернется в президентское кресло в России. Медведчук может сыграть на ностальгии по Союзу не хуже коммунистов, используя собственные средства. Натянутость его отношений с Партией регионов может оказаться позитивным фактором, поскольку та постепенно теряет популярность среди собственного электората.

Петр Порошенко, недавно ставший министром экономического развития и торговли, не скрывает собственного стремления вернуться в Верховную Раду. Судя по тому, что Петр Алексеевич давно и старательно обихаживает избирательный округ в Виннице, это ему удастся. Кроме того, Порошенко может проверить на любовь к сладкому целую группу парламентариев, избранных по мажоритарным округам в центре страны. Украинские политические реалии таковы, что шанс получить депутатские мандаты там имеют преимущественно не представители партии власти или оппозиции, а бизнесмены, заинтересованные в защите своих деловых интересов. Петр Алексеевич способен их не только проконсультировать, но и координировать их усилия.

Есть основания прогнозировать не только серьезное обновление депутатского корпуса за счет тех, кто сменит избранных осенью 2007-го по закрытым партийным спискам, но и подвижки в партийной структуре. Они произойдут не в одночасье, их катализатором могут стать предстоящие президентские выборы или серьезный политический кризис. Украина заждалась появления третьей силы, и нас ждет напряженная борьба за право получить этот статус между опытными политиками, не желающими становиться героями вчерашних дней.