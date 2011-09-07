Украина по конкурентоспособности рядом с Ботсваной и Тринидадом

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Украина вернулась на 82-е место в рейтинге конкурентоспособности, разработанном Всемирным экономическим форумом, сообщает «Украинская правда».

Первое место в рейтинге занимает Швейцария, дальше идут Сингапур, Швеция, Финляндия и Соединенные Штаты. Россия в рейтинге занимает 66 ступеньку.

Украина стоит в окружении таких стран как Ботсвана (80), Тринидад и Тобаго (81) и Намибия (83).

В прошлом году Украина занимала 89 ступеньку, а в 2009 – тоже 82.

Наибольшими проблемами в Украине остаются коррупция (16,0), налоговое регулирование (14,4), доступ к финансированию (13,6), неэффективная государственная бюрократия (10,3).

По отдельным показателям, таким как инфраструктура Украина занимает 71 место, макроэкономическая среда – 112, по уровню здравоохранения и начального образования – 74, высшего образования и профессиональной подготовки – 51, по эффективности рынка товаров – 129, эффективности рынка работы – 61, развитию финансового рынка – 116, сложности ведения бизнеса – 103, уровню инноваций – 93.

Напомним, ранее ВЭФ публиковал рейтинг туристической конкурентноспособности стран Европы, согласно которому Украине отвели 38 место из 42 европейских стран.