Продолжение суда над Брейвиком: «добрые дела» террориста

Показания Брейвика в суде будут решающими для того, чтобы постановить, является ли он клинически невменяемым.

Психическое состояние Брейвика – один из важнейших вопросов на процессе, который будет продолжаться 10 недель, сообщает ВВС.

Улицы, прилегающие к залу суда, оцеплены полицией. Внутри помещения были установлены стеклянные перегородки, чтобы отделить подсудимого от родственников его жертв.

Одетый в черный костюм Брейвик появился в зале суда с улыбкой на лице. После того как с него были сняты наручники, он, так же как и в день начала суда, салютовал залу выброшенной вперед правой рукой со сжатым кулаком.

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«Я совершил самое эффектное и изощренное нападение на Европу со времен Второй мировой войны», – заявил Брейвик.

Он добавил, что не жалеет о содеянном, и повторил бы все снова.

Подсудимый не признал себя виновным в терроризме, хотя признает факт совершения им взрыва в Осло и расстрела десятков человек на острове Утойя в июле 2011 года.

«Эти действия были из добрых побуждений, а не злых», – подчеркнул Брейвик, добавив, что он выбрал для заявления более спокойный тон, чтобы не расстраивать семьи погибших.

Заседание 17 апреля пришлось ненадолго отложить. Во время получасового совещания было принято решение отстранить за предвзятость одного из трех судебных заседателей – Томаса Индребю, – который, как было заявлено в ходе процесса, в прошлом июле написал в интернете, что Андерс Брейвик должен быть казнен.

Судебный заседатель – это человек без юридического образования, который становится одним из членов жюри. Отстраненного заседателя заменил один из двух других людей, наблюдавших за процессом 16 апреля, – судья Вислеф – и суд продолжился по изначальному плану.

Томас Индребю

Брейвик зашел в помещение суда с улыбкой на лице и так же, как и в понедельник, салютовал залу выброшенной вперед правой рукой со сжатым кулаком перед тем, как сесть.

Напомним, процесс над 33-летним норвежцем открылся в Осло 16 апреля. Выслушав официальные обвинения, Брейвик ответил отрицательно на вопрос судьи, признает ли он себя виновным.

Он также заявил, что не признает суд, поскольку тот действует «в поддержку мультикультурализма».

Как ранее писал Главред, из 77 жертв Брейвика восемь погибли в столице страны при взрыве заложенной в автомобиль бомбы; остальные 69 человек – участники молодежного лагеря на острове Утойя, активисты правящей Рабочей партии Норвегии.

На суде Брейвик заявил, что нападение на активистов правящей Рабочей партией было оправданно, так как ее политика толерантности способствует «мусульманскому нашествию» в Европу.

Накануне обвинение зачитало поименный список погибших. Однако слезы на глазах подсудимого появились в другой момент - во время демонстрации пропагандистского видеоролика, снятого Брейвиком и размещенного им в интернете для идеологического обоснования терактов.

Если суд признает Брейвика невменяемым, ему будет назначено психиатрическое лечение. В противном случае его ждет тюремное заключение, как предполагается, сроком на 21 год, с возможным продлением до пожизненного.

Пока что вопрос о вменяемости Брейвика не решен. По результатам одной экспертизы Брейвик был признан сумасшедшим, однако повторная проверка, итоги которой были оглашены на прошлой неделе, показала, что он способен отвечать за свои действия.

Первый день процесса был посвящен оглашению обвинений и процессуальным вопросам.

В день открытия заседания, 16 апреля, обращаясь к председательствующей в суде Уэнш Элизабет Арнтцен он сказал: «Я не признаю норвежских судов. Вы получили свой мандат от политических партий, которые поддерживают мультикультурализм».

В ответ на вопрос о роде занятий Брейвик сказал, что он писатель, ныне работающий в заключении.

Обвинитель Инга Беер Энгх зачитала выдвинутые против Брейвика обвинения и рассказала в мельчайших подробностях о том, как была убита или ранена каждая из жертв июльской бойни.

По ее словам, эти нападения породили страх у населения Норвегии. «Подсудимый совершил очень серьезные преступления – такого масштаба, с каким мы еще не сталкивались в современной истории нашей страны», – заявила прокурор.

Заслушав без каких-либо эмоций текст обвинения, Брейвик сказал суду: «Я признаю совершение этих поступков, но не признаю вины - заявляю, что действовал в целях самообороны».

Никто не ожидает, что на процессе Брейвик выкажет раскаяние или сожаление о содеянном, поэтому для родственников погибших суд может превратиться в настоящую моральную пытку.

Йорид Нордмелан, которая была на острове Утойя во время учиненной Брейвиком бойни, но избежала смерти, рассказала, что придет в зал суда послушать показания обвиняемого.

«Для норвежцев это исторический день, – сказала девушка. – У нас такого не было еще никогда, и никто не знает, чего ожидать от этого процесса».

«Прокуроры предупреждали меня, что в первом же своем выступлении опишут все самые кошмарные подробности произошедшего, чтобы все прочувствовали тяжесть содеянного», – рассказала Нордмелан.

Убийства, совершенные Брейвиком 22 июля 2011 года, стали для Норвегии самой масштабной трагедией со времен Второй мировой войны и оставили глубокий след в обществе.

Вначале Брейвик, переодетый в форму полицейского, заложил бомбу в автомобиль, который был взорван у правительственного здания в Осло; при этом погибли восемь человек.

Позже убийца отправился на остров Утойя, где был открыт летний молодежный лагерь активистов правящей партии Норвегии. На острове Брейвик начал методично расстреливать всех, кто попадался ему на пути, обойдя весь лагерь и стреляя в спину тем, кто пытался убежать или уплыть.

За час с небольшим он убил 67 человек и ранил 33, в основном подростков. Еще два человека погибли в результате падения с высоты или утонув в море.

Во время судебного слушания в феврале Брейвик сказал, что его серия убийств была «упреждающей атакой против государственных изменников», которые, по его словам, были виновны в «этнических чистках»из-за своей поддержки мультикультурного общества.

По словам адвоката Брейвика, единственное, о чем тот жалеет, это о том, что ему не удалось «пойти дальше».

фото: vg.no

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