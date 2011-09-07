Депутат Госдумы: Табачника хотят уволить, чтобы надавить на Россию

Виктор Янукович может уволить министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, чтобы усилить давление на Россию в переговорах о цене на газ.

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Об этом заявил депутат Государственной думы России Сергей Марков, передает УНИАН.

«Насколько я понимаю, Табачника могут уволить из-за этих газовых договоренностей, для того чтобы надавить на Москву и поставить другого человека, который будет менее активно ликвидировать последствия дерусификаторской политики «оранжевых», - сказал Марков.

По его мнению, в таком случае ситуация будет напоминать анекдот: «Когда зять на зло теще себе что-то отрезал».

Марков убежден, что работа, которая проводится Табачником, нужна не России, а «большинству граждан Украины и избирателей Партии регионов».

«Если Янукович, Азаров и Левочкин не хотят, чтобы их дети и внуки были людьми второго сорта в Украине, они должны продолжать эту политику», - уверен российский депутат.

Напомним, как сообщал Главред, Президент Украины раскритиковал деятельность Дмитрия Табачника по ряду направлений.

31 августа, на встрече с представителями СМИ глава Администрации Президента Сергей Левочкин сообщил, что в структуре Кабинета министров состоятся глубокие структурные изменения.

По словам Левочкина, ожидаются кадровые изменения в ключевых министерствах. На вопрос, будет ли уволен Табачник, Левочкин ответил: «Несомненно, да».

Вместе с тем, сам Табачник назвал «простой неточностью в прессе» информацию о его возможной отставке.